Радий Хабиров остался недоволен метеорологической службой Башкирии
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На минувшей оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров поинтересовался, почему на заседания не ходят представители метеорологической службы. В этот момент как раз зашла речь о начале отопительного сезона, и, как следствие, о прогнозе погоды, сообщает сайт Newsbash.ru.
О том, какая ожидается среднесуточная температура, начал рассказывать руководитель МинЖКХ РБ Борис Беляев, но Хабиров оборвал его, отметив, что для этого есть целая специальная служба.
Напомним, глава Башкирии распорядился пустить отопление на территории республики еще 23 сентября. Однако до сих пор многие уфимцы жалуются на холод в квартирах.
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