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Радий Хабиров остался недоволен метеорологической службой Башкирии

Добавлено: 28.09.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров остался недоволен метеорологической службой Башкирии

На минувшей оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров поинтересовался, почему на заседания не ходят представители метеорологической службы. В этот момент как раз зашла речь о начале отопительного сезона, и, как следствие, о прогнозе погоды, сообщает сайт Newsbash.ru.


О том, какая ожидается среднесуточная температура, начал рассказывать руководитель МинЖКХ РБ Борис Беляев, но Хабиров оборвал его, отметив, что для этого есть целая специальная служба.

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Беляев отметил, что они наблюдают за погодой сами. «Вы не пробовали это все-таки более профессионально делать, научнее надо подходить», – ответил Хабиров. Он подчеркнул, что такой подход говорит о «качестве проработки вопроса» со стороны МинЖКХ, и попросил все-таки дать метеорологам соответствующее поручение. «Зачем служба тогда», – задался риторическим вопросом Хабиров.

Напомним, глава Башкирии распорядился пустить отопление на территории республики еще 23 сентября. Однако до сих пор многие уфимцы жалуются на холод в квартирах.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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