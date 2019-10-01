Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке

Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 41
Рубрика: Политика
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал жестокое убийство щенят в Стерлитамаке. Напомним, учащиеся 7 и 8 классов 8-ой школы убили 11 щенят и их маму, взорвав их петардами. Шокирующий поступок подростков взбудоражил всю республику, сообщает сайт Newsbash.ru.

Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами

Читайте также:

Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами
По словам главы региона, ситуация требует тщательного разбирательства. Радий Хабиров призвал жителей Башкирии воздержаться от травли подростков.

Радий Хабиров, Глава Башкирии:
На это надо обратить внимание. Не надо устраивать линчевание, судилище. Там подростки разные были. Надо просто разобраться в произошедшем.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами
Происшествия
Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами
«Переверните там все»: Радий Хабиров поручил правительству разобраться со стоками в Стерлитамаке
Политика
«Переверните там все»: Радий Хабиров поручил правительству разобраться со стоками в Стерлитамаке
Хабиров распорядился разобраться "с паразитами, близким к власти" в Бирском районе
Политика
Хабиров распорядился разобраться "с паразитами, близким к власти" в Бирском районе
Радий Хабиров: "Ни одного дольщика мы не оставим без внимания. Все вопросы решим. Надо просто потерпеть"
Политика
Радий Хабиров: "Ни одного дольщика мы не оставим без внимания. Все вопросы решим. Надо просто потерпеть"
Радий Хабиров считает, что лихачей нужно наказывать большими штрафами
Политика
Радий Хабиров считает, что лихачей нужно наказывать большими штрафами
Радий Хабиров поручил Минобразованию Башкирии решить вопрос с перевозками детей до школ
Политика
Радий Хабиров поручил Минобразованию Башкирии решить вопрос с перевозками детей до школ
Радий Хабиров наказал депутатам работать в кабинетах, как в прозрачных аквариумах
Политика
Радий Хабиров наказал депутатам работать в кабинетах, как в прозрачных аквариумах
Радий Хабиров высказал свое мнение об изучении башкирского языка
Общество
Радий Хабиров высказал свое мнение об изучении башкирского языка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: