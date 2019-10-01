Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал жестокое убийство щенят в Стерлитамаке. Напомним, учащиеся 7 и 8 классов 8-ой школы убили 11 щенят и их маму, взорвав их петардами. Шокирующий поступок подростков взбудоражил всю республику, сообщает сайт Newsbash.ru.



На это надо обратить внимание. Не надо устраивать линчевание, судилище. Там подростки разные были. Надо просто разобраться в произошедшем.

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По словам главы региона, ситуация требует тщательного разбирательства. Радий Хабиров призвал жителей Башкирии воздержаться от травли подростков.