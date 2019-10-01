Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Айдар Базгудинов назначен главой Демского района Уфы

Айдар Базгудинов назначен главой Демского района Уфы

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 52
Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
Комментарии (0)
Загрузка...
Айдар Базгудинов назначен главой Демского района Уфы

В Уфе назначили главу Демского району. Теперь эту должность официально занимает Айдар Базгудинов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы

Читайте также:

Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Ранее Багудинов работал первым заместителем главы районы, а потом стал временно исполнять его обязанности. О новом назначении на оперативном совещании объявил мэр Ульфат Мустафин.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям
Политика
В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям
Василий Петров назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района
Политика
Василий Петров назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района
Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Политика
Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Главой Октябрьского района Уфы может стать Сергей Плотников
Политика
Главой Октябрьского района Уфы может стать Сергей Плотников
Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы
Политика
Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы
Роман Янгуров назначен руководителем Комитета по делам молодежи администрации Уфы
Политика
Роман Янгуров назначен руководителем Комитета по делам молодежи администрации Уфы
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
В Уфе сменились главы администраций Ленинского и Советского районов
Политика
В Уфе сменились главы администраций Ленинского и Советского районов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: