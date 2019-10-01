Айдар Базгудинов назначен главой Демского района Уфы

В Уфе назначили главу Демского району. Теперь эту должность официально занимает Айдар Базгудинов, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Ранее Багудинов работал первым заместителем главы районы, а потом стал временно исполнять его обязанности. О новом назначении на оперативном совещании объявил мэр Ульфат Мустафин.