Радий Хабиров назвал Уфу центром современного российского ислама
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа – центр современного российского ислама. Это произошло в ходе его выступления на площадке клуба «Валдай», сообщает сайт Newsbash.ru.Хабиров напомнил, что это было решение императрицы Екатерины II.
«Мы, башкиры, называли её «әбей батша» («бабушка-царица») и относились к императрице с очень глубоким уважением. А она, понимая верность и умение башкир ладить в большом совместном государстве, приняла такое решение», – сказал глава республики.По его словам, сейчас в Башкирии «берегут» эту историю с центром российского ислама.
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