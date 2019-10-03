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Радий Хабиров назвал Уфу центром современного российского ислама

Добавлено: 03.10.19
Просмотров: 40
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Радий Хабиров назвал Уфу центром современного российского ислама

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа – центр современного российского ислама. Это произошло в ходе его выступления на площадке клуба «Валдай», сообщает сайт Newsbash.ru.


Хабиров напомнил, что это было решение императрицы Екатерины II.
«Мы, башкиры, называли её «әбей батша» («бабушка-царица») и относились к императрице с очень глубоким уважением. А она, понимая верность и умение башкир ладить в большом совместном государстве, приняла такое решение», – сказал глава республики.
По его словам, сейчас в Башкирии «берегут» эту историю с центром российского ислама.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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