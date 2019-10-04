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Радий Хабиров поздравил учителей с праздником и поделился фотографиями с первого класса

Добавлено: 04.10.19
Просмотров: 93
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поздравил учителей с праздником и поделился фотографиями с первого класса

Радий Хабиров поздравил учителей с их профессиональным праздником. Политик с теплотой рассказал о своих школьных наставниках, отметив, что без них вся его жизнь сложилась бы иначе. Не забыл руководитель региона поделиться своими школьными фотографиями, сообщает сайт Newsbash.ru.


По мнению Радия Хабирова, работу учителя сложно переоценить, она сложная и проблемная.Преподаватели помогают становлению личности ребенка, выполняя при этом и бумажную работу. Политик пообещал разобраться с трудностями в сфере образования и «сделать все, чтобы профессия ценилась по достоинству».

— Вспоминаю сегодня своих учителей… Спасибо Вам, ушедшая уже Инна Николаевна, спасибо, Флюра Ракиповна и все ваши коллеги, за всё, что случилось в моей жизни, без вас это было бы невозможно! Учителя так много делают для детей, не просто рассказывая, сколько будет дважды два, а помогая становлению личности, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо. А еще – они несут огромную общественную нагрузку, делают кучу бумажной работы, куда уж у нас без этого… Одним словом, вы – без преувеличения один из столпов нашего государства, наша опора, наш стратегический ресурс. Очень хорошо знаю, как много у вас проблем. Сделаю все, чтобы ваш труд ценился по достоинству. С Днем учителя! Низкий вам поклон !— говорится в послании Радия Хабирова.
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