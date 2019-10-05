Радий Хабиров рассказал, о каких школах он мечтает
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Глава Башкирии Радий Хабиров мечтает о принципиально новом образовании. Посетив 5 октября среднюю общеобразовательную школу N44 в Советском районе Уфы, он написал в своих соцсетях, что грезит о том, чтобы все школы Башкирии стали похожи на две полилингвальные школы, которые уже приняли учеников в новом учебном году.
— Мы приняли решение создать 14 полилингвальных школ, которые станут локомотивами нашего образования... Моя мечта — чтобы все наши школы по оснащению и качеству преподавания приблизились к ним... — пояснил свои планы подписчикам глава региона, имея ввиду две уже открывшиеся полилингвальные школы NN44 и 162 «Смарт».
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Радий Хабиров поздравил учителей с профессиональным праздником, признав, что без них его мечта никогда не осуществится. При этом он сразу признал, что мечты мечтами, а создавать достойные условия труда педагогам просто необходимо.
Фото со страницы Р. Хабирова в соцсетях.
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