Радий Хабиров рассказал, о каких школах он мечтает

Глава Башкирии Радий Хабиров мечтает о принципиально новом образовании. Посетив 5 октября среднюю общеобразовательную школу N44 в Советском районе Уфы, он написал в своих соцсетях, что грезит о том, чтобы все школы Башкирии стали похожи на две полилингвальные школы, которые уже приняли учеников в новом учебном году.





— Мы приняли решение создать 14 полилингвальных школ, которые станут локомотивами нашего образования... Моя мечта — чтобы все наши школы по оснащению и качеству преподавания приблизились к ним... — пояснил свои планы подписчикам глава региона, имея ввиду две уже открывшиеся полилингвальные школы NN44 и 162 «Смарт».

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Отметим, что в школе, которую посетил в День учителя Радий Хабиров, детям преподают сразу на нескольких языках: русском, башкирском, английском и немецком. Дети учатся в одну смену и во второй половине дня посещают факультативы и спортивные секции, что освобождает родителей возить детей на допзанятия после школы.Радий Хабиров поздравил учителей с профессиональным праздником, признав, что без них его мечта никогда не осуществится. При этом он сразу признал, что мечты мечтами, а создавать достойные условия труда педагогам просто необходимо.Фото со страницы Р. Хабирова в соцсетях.