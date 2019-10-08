Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов может уйти в отставку

По информации телеграм-канала «Политкурай», в ближайшее время уйдет в отставку первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов.



«Вслед за уходом Хусаинова последует передел уфимского рынка ЖКХ», – пишет канал.

Фото: из открытых источников

На его место прочат главу Октябрьского района Уфы Сергея Плотникова.Хусаинов Салават Сахиевич родился 10 марта 1964 года в селе Зильдярово Миякинского района Республики Башкортостан. Образование: Уфимский филиал Московского технологического института, Инженер-механик. В 2011 году прошел переподготовку в БАГСУ при Президенте Республики Башкортостан по программе «Антикризисное управление в муниципальных образованиях».Салават Хусаинов занимал пост вице-мэра Уфы с 2014 года.