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"Потерпите немножко": Радий Хабиров провел личную встречу с обманутыми дольщиками

Добавлено: 09.10.19
Просмотров: 112
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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"Потерпите немножко": Радий Хабиров провел личную встречу с обманутыми дольщиками

Накануне, 8 октября, Радий Хабиров провел личную встречу с представителями застройщиков и обманутыми дольщиками. В формате диалога стороны обсудили актуальные проблемы и их дальнейшие решения. Глава Башкирии признал, что понимает причину негативного эмоционального состояния дольщиков и отметил, что работа будет продолжаться в любом случае.


— Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой. Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле. Друг без друга мы не сможем завершить начатую работу. Со своей стороны мы будем стараться обсуждать вопросы в максимально открытом формате и координировать наши совместные действия. Потерпите немножко. По многим объектам ясность есть. Будем работать, будем трезво подходить к решению вопросов. По всем домам мы определим схемы завершения строительства и сразу же назовем точные сроки, — сообщил Радий Хабиров. 

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На заседании исполняющий обязанности председателя Госстроя Башкирии Марат Ахмадуллин доложил об основных этапах по завершению работы над проблемными объектами. Известно, что в 2019 году уже введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов, жилье получили более 500 собственников.
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Источник: proural.info
Фото: glavarb.ru
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