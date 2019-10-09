"Потерпите немножко": Радий Хабиров провел личную встречу с обманутыми дольщиками

Накануне, 8 октября, Радий Хабиров провел личную встречу с представителями застройщиков и обманутыми дольщиками. В формате диалога стороны обсудили актуальные проблемы и их дальнейшие решения. Глава Башкирии признал, что понимает причину негативного эмоционального состояния дольщиков и отметил, что работа будет продолжаться в любом случае.





— Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой. Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле. Друг без друга мы не сможем завершить начатую работу. Со своей стороны мы будем стараться обсуждать вопросы в максимально открытом формате и координировать наши совместные действия. Потерпите немножко. По многим объектам ясность есть. Будем работать, будем трезво подходить к решению вопросов. По всем домам мы определим схемы завершения строительства и сразу же назовем точные сроки, — сообщил Радий Хабиров.



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На заседании исполняющий обязанности председателя Госстроя Башкирии Марат Ахмадуллин доложил об основных этапах по завершению работы над проблемными объектами. Известно, что в 2019 году уже введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов, жилье получили более 500 собственников.