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Радий Хабиров рассказал о своих ощущениях, когда год назад впервые вошел в кабинет главы Башкирии

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 55
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров рассказал о своих ощущениях, когда год назад впервые вошел в кабинет главы Башкирии

Глава республики признался, с какими эмоциями он год назад, 11 октября 2018 года, впервые вошел в кабинет руководителя региона.


На этом посту Радий Хабиров, правда, в должности врио, сменил Рустэма Хамитова — в День республики тот подал в отставку. Откровенный рассказ о памятном дне Хабиров опубликовал на своей странице в соцсети: 

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— Меня сегодня все поздравляют и спрашивают, что чувствую сейчас и с какими эмоциями заходил в этот кабинет год назад. Сложный вопрос… Основное переживание и тогда, и сейчас, пожалуй, — ответственность. Я ведь не первый день живу, и не на Луне. Знаю, что жителям республики живется непросто. И уговоры не подействуют, если человеку не хватает на жизнь, а вокруг грязь и равнодушие чиновников. С первого дня я попытался распределить все ресурсы на те конкретные проблемы людей, которые могу решить. Так с тех пор и живу в круговерти совещаний, поездок, встреч и тому подобного, что должно изменить ситуацию. Что-то начало меняться, что-то — нет. Этот груз давит, оставляя мало времени на свою собственную жизнь и близких. Но так уж получилось, что это и есть сейчас моя жизнь. Мне некоторые говорили, что надо смотреть на свою работу отстраненнее, с долей цинизма, но не могу так. Уж если выпал шанс что-то улучшить на родине — надо сделать максимум для этого. Если что-то делаю не так — подсказывайте, пожалуйста. Понимаю, что не идеален, и готов слышать ваши мнения. Продолжаем работу, график сегодня, как всегда, плотный. Спасибо всем, кто поддерживает!
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Источник: ufa1.ru
Фото: аккаунт Радия Хабирова
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