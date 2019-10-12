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Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Стерлибашевский район

Добавлено: 12.10.19
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Рубрика: Политика
Теги: Стерлибашевский район
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Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Стерлибашевский район

В ноябре 2018 года в Стерлибашевском районе было начато строительство очистных сооружений. Объект был включен в список 100 объектов к 100 – летию Башкортостана. Сумма контракта составила около 140 млн рублей.


Прежде чем приступить к строительству районные власти провели необходимые изыскания и прошли экологическую экспертизу. Были соблюдены и санитарно-защитные зоны.

Глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов рассказал Радию Хабирову, который сегодня, 12 октября находится с рабочей поездкой по юго-западному региону республики о том, что они были вынуждены приостановить строительство из-за обращений граждан.

Жители считают, что очистные сооружения расположены слишком близко с их деревнями. Об этом они сами поведали главе Башкортостана. Жители деревни Максют сказали, что с ними никто не разговаривал, они боятся, что от очистных сооружений будет идти запах и возможно будет нарушена экология местности.

По словам главы муниципалитета , еще одна проблема связана с тем, что контракт на строительство истекает в ноябре текущего года.

Само строительство очистных сооружений жизненно необходимо, так как сейчас канализационные стоки сливаются чуть ли не прямо в землю, и это явно не способствует улучшению экологической обстановки. После общения с жителями Радий Хабиров дал поручение министерству ЖКХ и районной администрации подобрать под строительсво очистных сооружений другое место.


«Выделенные деньги под строительство никуда не денутся, они останутся, плохо, что в свое время с вами не посоветовались, будем исправлять ситуацию», — сказал Радий Хабиров.
Жители деревни Максют попросили главу региона помочь им с центральным водопроводом, который сильно обветшал, в плохом состоянии находится и дорога внутри деревни.Радий Хабиров сказал, что даст соответсвующие поручения.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: wikimapia.org
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