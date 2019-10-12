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«У жителей накопилось много обид»: Радий Хабиров подвел итоги визита в Стерлибашевский и Федоровский районы

Добавлено: 12.10.19
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Рубрика: Политика
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«У жителей накопилось много обид»: Радий Хабиров подвел итоги визита в Стерлибашевский и Федоровский районы

По его словам, проблемы двух районах в чем-то схожи. Это изношенность социальных объектов, нехватка дорог, водоподведения и газификации.


«Еще одна застарелая проблема, которую можно быстро исправить – слабый контакт с жителями», — рассказал журналистам глава Башкортостана Радий Хабиров. «У жителей накопилось много обид, которые просто решаются разговорами с ними и четким графиком решения проблем, которые они поднимают. Мы с главами муниципалитетов будем вновь и вновь проводить работу, чтобы они были в постоянном контакте с жителями. Это главное, что должен делать глава», — сказал Радий Хабиров.Он отметил, что неплохо развивается экономика в обоих районах. Однако есть проблема с рабочими местами. Молодежь в поисках работы уезжает либо в город, либо на север.

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«Люди во время общения просят – создавайте рабочие места. Сегодня мне главы районов показали несколько проектов, будем им помогать и создавать новые рабочие места. Деревня живет, работает, уборку завершили, начинаем готовится к Дню работника сельского хозяйства», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что он сам попросил, чтобы в его график поставил выездной формат «Часа главы», когда он с ними обсуждает текущие вопросы и планы на будущее. Так, по его словам будет оперативнее решаться вопросы, которые есть в муниципалитетах.

Радий Хабиров рассказал журналистам и о поручениях, которые он дал по итогам своей рабочей поездки по двум районам.

«В Федоровском районе мы обследуем и примем решение окончательное по реконструкции центра детского творчества, но он здесь обязательно будет. Был ряд вопросов связанных с дорогами, тут рядом граница с Оренбургской областью, там надо навести порядок немного. В Стерлибашевском районе люди были недовольны тем, что очистные сооружения хотели построить рядом с их деревнями. Я первоначально думал, что с людьми можно поговорить, объяснить им, но у них жесткая позиция по этому вопросу. Мы не стали людей через колено ломать и я дал поручение, что деньги мы оставим, которые выделены на строительство очистных сооружений, которые безусловно нужны. Наши коллеги поищут другое место, которое жители примут. Этот случай я обязательно разберу с главами, потому что вся эта ситуация произошла только по одной причине — с людьми нормально не поговорили, им не объяснили, с ними не встретились и не проявили к ним уважения», — сказал глава Башкортостана.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Администрация Стерлибашевского района
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