Радий Хабиров предложил назвать 2020 год Годом эстетики населенных пунктов
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Сегодня на оперативном совещании Глава республики предложил назвать грядущий 2020 год Годом эстетики населенных пунктов.
Руководитель региона отметил, что он ожидает от этого года более активной инициативы жителей республики.
«Мы будем в первую очередь увеличивать финансирование тех муниципалитетов, в которых будет обратная реакция и инициатива жителей», — уточнил Хабиров.Итогом этого Глава Башкирии видит «абсолютную чистоту» Башкирии.
Источник:
gorobzor.ru
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