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Радий Хабиров предложил назвать 2020 год Годом эстетики населенных пунктов

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 107
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров предложил назвать 2020 год Годом эстетики населенных пунктов

Сегодня на оперативном совещании Глава республики предложил назвать грядущий 2020 год Годом эстетики населенных пунктов.

Руководитель региона отметил, что он ожидает от этого года более активной инициативы жителей республики.

«Мы будем в первую очередь увеличивать финансирование тех муниципалитетов, в которых будет обратная реакция и инициатива жителей», — уточнил Хабиров.
Итогом этого Глава Башкирии видит «абсолютную чистоту» Башкирии.
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Источник: gorobzor.ru
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