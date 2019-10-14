Радий Хабиров предложил назвать 2020 год Годом эстетики населенных пунктов

Сегодня на оперативном совещании Глава республики предложил назвать грядущий 2020 год Годом эстетики населенных пунктов.



Руководитель региона отметил, что он ожидает от этого года более активной инициативы жителей республики.



«Мы будем в первую очередь увеличивать финансирование тех муниципалитетов, в которых будет обратная реакция и инициатива жителей», — уточнил Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Итогом этого Глава Башкирии видит «абсолютную чистоту» Башкирии.