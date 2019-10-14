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"Я это не воспринимаю всерьез": Радий Хабиров не поверил отчетам Госкомтранса по ликвидации ям на дорогах

Добавлено: 14.10.19
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Рубрика: Политика
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"Я это не воспринимаю всерьез": Радий Хабиров не поверил отчетам Госкомтранса по ликвидации ям на дорогах

Глава Башкирии Радий Хабиров очередной раз раскритиковал госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству. По словам руководителя региона, отчеты чиновников о ремонте дорожным ям не соответствуют информации в соответствующем мобильном приложении.


Об этом он сообщил под занавес оперативного совещания в правительстве республики сегодня, 14 октября.

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– Меня категорически не устраивает ситуация, когда по докладам госкомитета по дорожному хозяйству мне говорят, что ликвидированы там чуть ли не 500 тысяч ям, а по тем ямам, которые заложены в мобильном приложении, до сих пор еще не все ямы ликвидированы.
Хабиров отметил, что пока он обвинять никого не собирается, однако право сомневаться – имеет, поскольку его «много раз вводили в заблуждение».
– Я буду принимать к отчету только те ямы, которые оцифрованы и ликвидированы, понятно? А всевозможные доклады о том, что мы там 500, миллион, миллиард ям ликвидировали, я это не воспринимаю всерьез. Меня это внутренне мучает и соответственно напрягает, – подытожил глава Башкирии.
Напомним, в конце сентября Радий Хабиров грозился уволить главу госкомтранса за нескошенную траву и грязь у дорог.

Источник: www.ufa.kp.ru
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