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В Башкирии 2020 год объявлен Годом эстетики населённых пунктов

Добавлено: 20.10.19
Просмотров: 83
Рубрика: Политика
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В Башкирии 2020 год объявлен Годом эстетики населённых пунктов

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ, согласно которому 2020 год объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.


Документ направлен на создание условий для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населённых пунктов Башкортостана.

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Правительству РБ поручено утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по проведению Года эстетики населённых пунктов.

Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать местные оргкомитеты, разработать соответствующие планы и провести мероприятия.

Общественным объединениям предложено активизировать деятельность по формированию и развитию в обществе интереса к вопросам благоустройства и создания благоприятной жизненной среды.
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Источник: sterlegrad.ru
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