В Башкирии 2020 год объявлен Годом эстетики населённых пунктов

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ, согласно которому 2020 год объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы.





Документ направлен на создание условий для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населённых пунктов Башкортостана.

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Правительству РБ поручено утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по проведению Года эстетики населённых пунктов.Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать местные оргкомитеты, разработать соответствующие планы и провести мероприятия.Общественным объединениям предложено активизировать деятельность по формированию и развитию в обществе интереса к вопросам благоустройства и создания благоприятной жизненной среды.