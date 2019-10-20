В Башкирии 2020 год объявлен Годом эстетики населённых пунктов

Правительству РБ поручено утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по проведению Года эстетики населённых пунктов.
Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать местные оргкомитеты, разработать соответствующие планы и провести мероприятия.
Общественным объединениям предложено активизировать деятельность по формированию и развитию в обществе интереса к вопросам благоустройства и создания благоприятной жизненной среды. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram