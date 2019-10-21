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Радий Хабиров попросил министров тщательно исполнять нацпроекты

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров попросил министров тщательно исполнять нацпроекты

Глава Башкирии может попасть в неприятную ситуацию в случае неисполнения национальных проектов.


На оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров рассказал о состоявшейся 14 октября беседе с Дмитрием Медведевым. Обсуждались национальные проекты. По словам Главы Башкирии, видеоконференция оказалась достаточно жесткой – главы, не исполнившие указания Кремля, были подвержены критике со стороны председателя правительства. В связи с этим руководитель региона попросил тщательно исполнять национальные проекты. Также Радий Хабиров в очередной раз напомнил подчиненным о том, какие колоссальные средства выделяются в рамках программ.

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— Состоялась видеоконференция с участием председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Тема – реализация двух национальных проектов: здравоохранение и демография. Если меня на всю страну вытащат, как некоторых глав субъектов, которые отчитывались, что у них что-то срывается, для меня это просто неприемлемо. Я вас прошу, кто за это отвечает, все, что должно быть, должно быть исполнено. Я не готов, чтобы меня в конце года председатель правительства отчитывал перед всей страной за то, что мы не выполняем. Нам дают огромные денежные средства, — сказал Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
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