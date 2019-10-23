Бизнес-омбудсмен Башкирии Рафаиль Гибадуллин досрочно покидает свой пост

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Рафаиль Гибадуллин покинет свой пост досрочно. Как сообщает «Ъ», данный вопрос рассмотрят на заседании депутатов 24 октября. Отмечается, что эту должность Гибадуллин занимает уже 7 лет, с 2012 года.





Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии назначается Госсобранием - Курултаем на пять лет по представлению Главы республики, по согласованию с уполномоченным по защите прав предпринимателей России и с учетом мнения предпринимательского сообщества.

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Фото: фото из открытых источников

Рафаиль Гибадуллин с 1981 по 1985 год работал техническим инспектором труда ЦК профсоюзов по РБ; До 1992 года – начальник цеха, заместитель начальника управления ПО «Когалымнефтегаз», председатель профкома НГДУ «Ватьеганнефть», начальник отдела ЦНИИ объединения в городе Когалыме; С 1992 по 1995 год – заместитель генерального директора, генеральный директор региональной фирмы «ЛУКойл-Уралнефтегаз» в городе Уфе; С 1995 по 1996 год – исполнительный директор ООО«Роснефтеэкспорт» в городе Москве; С 1996 по 2000 год – заместитель директора по маркетингу, директор филиала в городе Уфе ОАО «Башкирнефтепродукт»; С 2000 по 2003 год – директор НП «Региональный трастовый центр»; С 2003 по 2005 год – генеральный директор ООО «Энергонефтегаз-сервис»; С 2005 года – генеральный директор инвестиционной компании «Стройинвест». Рафаиль Гибадуллин является депутатом Курултая республики по единому республиканскому округу от партии «Единая Россия».