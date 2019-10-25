Радий Хабиров возглавил пост секретаря Башкортостанского регионального отделения "Единая Россия"

Константин Толкачев покидает пост секретаря Башкортостанского регионального отделения фракции. Он занимал эту должность с 2008 года. Однако решением ПГС были отобраны 20 кандидатур, которые займут посты исполняющих полномочия секретарей региотделений партии.





В республике эту должность получил Глава Башкирии Радий Хабиров. Помимо нашего региона изменения произошли в Адыгейском, Брянском, Мурманском и других. Инициатива была одобрена председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

— В любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. У наших коллег огромный опыт. У нас есть коллеги, которые ни один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому еще предстоит избраться. Как нам кажется, пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Госдумы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов, — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»