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В Башкирии могут запретить шуметь днем

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 49
Рубрика: Политика
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В Башкирии могут запретить шуметь днем

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ планируют рассмотреть новую инициативу. Речь идет о норме, запрещающей нарушать тишину днем в определенное время. Об этом сообщает издание «Горобзор».


Проще говоря, появится тихий час. Таким образом политики намерены решить проблемы шумных соседей. Также эта мера призвана помочь родителям малышей, ведь именно дети больше всего страдают от шумов. Однако останавливать стройки и другие важные процессы депутаты не намерены. Подробностями поделился председатель Госсобрания.

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— Конечно, в условиях города невозможно посреди дня «выключить звук» – остановить строительство, работу большегрузного транспорта, снегоуборочной техники. Этого и не нужно. В своих обращениях жители, как правило, говорят о шумных ремонтных работах внутри многоквартирного дома. Не всегда понятен источник шума, в ряде случаев соседи попросту не могут договориться о тишине в определенные часы. А детям дневной сон необходим. Если в детских садах для этого есть все условия, то интересы «домашних» детей соблюдаются не всегда. Более того, к нам обращаются частные детские сады, расположенные в многоквартирных домах. Для них это тоже проблема, — пояснил Константин Толкачев.
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Источник: proural.info
Фото: yandex
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