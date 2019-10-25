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Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам АПК и пищевой промышленности

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 91
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам АПК и пищевой промышленности

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды республики работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Среди награждённых – механизаторы, трактористы, руководители хозяйств и предприятий, агрономы, животноводы и другие. Ордена, знаки отличия, почётные грамоты и звания получили 40 человек.


«Вы – действительно, гордость родной республики, её кормильцы, пример для нашей молодежи. Спасибо вам огромное!» — сказал глава региона, вручая награды.

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Глава республики поблагодарил также и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова за то, что он «душой болеет за отрасль, старается запустить новые и новые точки роста сельской экономики, заботится о сельчанах, добивается поддержки села со стороны государства». Руководитель республики призвал сельчан «и впредь так же грамотно двигать вперёд наше сельское хозяйство и выводить республику в лидеры аграрного производства».
«Мы обязательно соберём 4 млн тонн зерна к 2024 году, будем его массово экспортировать и, самое главное, научимся его глубоко перерабатывать. У нас будут самые высокие надои. Мы создадим самые мощные в стране сельхозкооперативы», — выразил уверенность Радий Хабиров,
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба главы РБ
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