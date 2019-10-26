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Радий Хабиров потребовал фотографии лучших и худших контейнерных площадок

Добавлено: 26.10.19
Просмотров: 104
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров потребовал фотографии лучших и худших контейнерных площадок

Глава РБ Радий Хабиров попросил у своих подчиненных фото лучших и худших контейнерных площадок в разрезе муниципалитетов.


— Нам нужно посмотреть ситуацию по нашим тарифам. Еще раз говорю, что тарифы у нас одни из самых низких по РФ. Мы так сделали, чтобы быть честными перед людьми.

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Мы ясно понимали, что начинается взимание платы за ТКО, а работы еще много в части наведения порядка. У нас все-таки определенный порядок наводится, но покажите мне в разрезе муниципалитетов, что у нас по контейнерным площадкам. Сделайте фотографии. Я много раз обращался к главам по этому вопросу, — подчеркнул Радий Хабиров. — Покажите мне лучшие контейнерные площадки и худшие. Нам правительство РФ обещало денежные средства на обустройство контейнерных площадок, но мы их не получили. Но, тем не менее, финансируем эту работу из бюджета.

На совещании обсуждался вопрос создания в Башкирии пилотных мусоросжигающих установок. Было отмечено, что их стоимость составляет от 1,5 миллиона рублей при обработке 150 килограммов отходов до 35 миллионов рублей при переработке 2200 килограммов мусора. Радий Хабиров поручил внимательно изучить этот вопрос и выяснить, возможно ли появление таких установок в республике.

Одна из важных экологических проблем — ликвидация несанкционированных свалок ТБО. И.о. министра природопользования РБ Урал Искандаров сообщил, что на территории Башкирии на начало текущего года насчитывалось 2 918 несанкционированных свалок, их общая площадь составила 2 301 гектар, общий объем накопленных отходов — более 29 миллионов кубометров. Ликвидация свалок производится только при наличии проектной документации, получившей положительное заключение госэкспертизы.

Анализ рынка показывает, что в среднем ликвидация одного кубометра отходов стоит 850 рублей. На первом этапе работ Минэкологии республики было рекомендовано пойти по пути укрупнения существующих свалок, то есть осуществить вывоз со свалок площадью до одного гектара на свалки площадью более трех гектаров с последующей рекультивацией. С 1 января текущего года муниципалитеты приступили к активной работе по ликвидации свалок. За первые три квартала этого года было ликвидировано 337 свалок общей площадью 158,3 гектара (11,5 процента от общего количества несанкционированных свалок). Активную работу по устранению свалок провели администрации Мелеузовского, Илишевского, Ишимбайского, Гафурийского, Шаранского, Благоварского, Дюртюлинского районов, а также Уфы, Нефтекамска. Составлены «дорожные карты» ликвидации свалок до конца 2024 года. Рассматриваются варианты мобильных мусоросжигающих установок по обезвреживанию отходов.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: Кировский район города Уфы
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