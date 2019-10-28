За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов

Глава Башкортостана, председатель Правительства республики Радий Хабиров сообщил, за что будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов.
«Согласно распоряжению о распределении обязанностей в Правительстве республики, на первого заместителя премьер министра республики Андрея Назарова возложены обязанности по организации работы правительства, он представляет правительство, ведёт заседание правительства, ведёт вопросы финансов, бюджета, земельных ресурсов и государственного имущества, он несёт ответственность за реализацию национальных федеральных проектов и задач, указанных в указе о социально — экономическом развитии региона до 2024 года», — заявил Глава республики Радий Хабиров.
Илшат Тажитдинов назначен первым заместителем премьер министра правительства республики, руководителем аппарата правительства региона.
«Он ведёт вопросы обеспечения работы правительства, осуществляет контроль за выполнением решений, принятых правительством, организует проектную деятельность. Взаимодействует с Госсобранием», — отметил Радий Хабиров.