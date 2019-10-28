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За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов

Добавлено: 28.10.19
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Рубрика: Политика
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За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов

Глава Башкортостана, председатель Правительства республики Радий Хабиров сообщил, за что будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов.   


«Согласно распоряжению о распределении обязанностей в Правительстве республики, на первого заместителя премьер министра республики Андрея Назарова возложены обязанности по организации работы правительства, он представляет правительство, ведёт заседание правительства, ведёт вопросы финансов, бюджета, земельных ресурсов и государственного имущества, он несёт ответственность за реализацию национальных федеральных проектов и задач, указанных в указе о социально — экономическом развитии региона до 2024 года», — заявил Глава республики Радий Хабиров. 

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Илшат Тажитдинов назначен первым заместителем премьер министра правительства республики, руководителем аппарата правительства региона. 
«Он ведёт вопросы обеспечения работы правительства, осуществляет контроль за выполнением решений, принятых правительством, организует проектную деятельность. Взаимодействует с Госсобранием», — отметил Радий Хабиров.
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Источник: gtrk.tv
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