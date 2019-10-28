В Башкирии изменились названия нескольких министерств и ведомств

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым определяется новая структура органов исполнительной власти республики.





Согласно документу, в структуру исполнительных органов Республики Башкортостан входит сейчас 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция.

«Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав, — отметил 28 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров. – Однако есть некоторые изменения». Так, Государственный комитет Башкортостана по предпринимательству и туризму разделен на Госкомитет РБ по предпринимательству и Госкомитет РБ по туризму.





Республиканское министерство экономического развития преобразовано вМинистерство промышленности и инновационной политики Башкортостана преобразовано в

Министерство образования региона преобразовано в Министерство образования и науки Башкортостана.



Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» преобразован в Министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана.



Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Государственный комитет республики по конкурентной политике, сообщил Радий Хабиров.



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Фото: ufa.kp.ru