В Башкирии изменились названия нескольких министерств и ведомств
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым определяется новая структура органов исполнительной власти республики.
Согласно документу, в структуру исполнительных органов Республики Башкортостан входит сейчас 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция.
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Министерство промышленности и инновационной политики Башкортостана преобразовано в Министерство промышленности и энергетики РБ.
Министерство образования региона преобразовано в Министерство образования и науки Башкортостана.
Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» преобразован в Министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана.
Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Государственный комитет республики по конкурентной политике, сообщил Радий Хабиров.