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В Башкирии изменились названия нескольких министерств и ведомств

Добавлено: 28.10.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии изменились названия нескольких министерств и ведомств

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым определяется новая структура органов исполнительной власти республики.


Согласно документу, в структуру исполнительных органов Республики Башкортостан входит сейчас 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция.

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«Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав, — отметил 28 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров. – Однако есть некоторые изменения». Так, Государственный комитет Башкортостана по предпринимательству и туризму разделен на Госкомитет РБ по предпринимательству и Госкомитет РБ по туризму.
Республиканское министерство экономического развития преобразовано в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана.

Министерство промышленности и инновационной политики Башкортостана преобразовано в Министерство промышленности и энергетики РБ.

Министерство образования региона преобразовано в Министерство образования и науки Башкортостана.

Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» преобразован в Министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана.

Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Государственный комитет республики по конкурентной политике, сообщил Радий Хабиров.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ufa.kp.ru
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