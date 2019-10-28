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Отец скандальной дознавательницы из Уфы Ирек Сагитов занял пост заместителя премьер-министра

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 108
Рубрика: Политика
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Отец скандальной дознавательницы из Уфы Ирек Сагитов занял пост заместителя премьер-министра

Сегодня, 28 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании объявил состав правительства Башкирии - пост заместителя премьер-министра получил отец скандальной дознавательницы из Уфы Ирек Сагитов.


Настоящим сюрпризом для жителей Башкирии стали два назначения. Во-первых, руководитель региона стал еще и премьер-министром (хотя изначально полагалось, что таковым станет Андрей Назаров). Во-вторых, пост заместителя премьер-министра занял полковник полиции Ирек Сагитов – отец дознавательнцы, которая в ноябре прошлого года обвинила коллег в изнасиловании. Он будет курировать деятельность министерства молодежной политики и спорта, юстиции и госкомитета по ЧС.

В Башкирии определен состав правительства республики

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Сагитов начал службу в милиции в апреле 1992 года. Впоследствии вырос до командира ОМОНа. До недавних пор занимал пост замглавы Росгвардии Башкирии. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Источник: www.ufa.kp.ru
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