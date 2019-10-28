7 новых вице-премьеров Правительства Башкирии: кто они и за что отвечают

Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил, за что отвечают семь вице-премьеров Правительства республики.





Вице-премьерами назначены:

Раиф Абдрахимов — курирует строительство и архитектура, транспортное и дорожное хозяйство, охрана объектов культурного наследия,

— возглавляет министерство ЖКХ, курирует природопользование и экология, жилищный стройнадзор, тарифы,— возглавляет министерство труда, семьи и социальной защиты населения, курирует здравоохранение, социально-трудовые отношения, обязательное медстрахование,— возглавляет министерство экономического развития и инвестиционной политики, курирует цифровое развитие, предпринимательство, туризм и внешнеэкономические связи,— министерство молодежной политики и спорта, ЧС и дела юистиции,— возглавляет министерство сельского хозяйства, курирует лесное хозяйство, ветеринария, самоходные машины,— курирует образование, наука, культуру, агенство по печати и СМИ.





Фото: скриншот оперативного совещания