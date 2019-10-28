7 новых вице-премьеров Правительства Башкирии: кто они и за что отвечают
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Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил, за что отвечают семь вице-премьеров Правительства республики.
Вице-премьерами назначены:
Раиф Абдрахимов — курирует строительство и архитектура, транспортное и дорожное хозяйство, охрана объектов культурного наследия,
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Ленара Иванова — возглавляет министерство труда, семьи и социальной защиты населения, курирует здравоохранение, социально-трудовые отношения, обязательное медстрахование,
Рустам Муратов — возглавляет министерство экономического развития и инвестиционной политики, курирует цифровое развитие, предпринимательство, туризм и внешнеэкономические связи,
Ирек Сагитов — министерство молодежной политики и спорта, ЧС и дела юистиции,
Ильшат Фазрахманов — возглавляет министерство сельского хозяйства, курирует лесное хозяйство, ветеринария, самоходные машины,
Фанур Ягафаров — курирует образование, наука, культуру, агенство по печати и СМИ.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скриншот оперативного совещания
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