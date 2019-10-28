Стал известен новый состав руководителей министерств и ведомств Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании объявил состав Правительства республики.





Министром земельных и имущественных отношений стала Гульшат Арсланова, сельского хозяйства — Ильшат Фазрахманов, ЖКХ — Борис Беляев, экономического развития — Рустам Муратов, цифрового развития Геннадий Разумикин, промышленности и энергетики — Александр Шельдяев, семьи, труда и социальной защиты населения — Ленара Иванова, блок здравоохранения возглавил Максим Забелин, молодежной политики и спорта — Руслан Хабибов, культуры — Амина Шафикова.

Пост председателя по внешнеэкономическим связям занял, по транспорту и дорожному хозяйству —, по предпринимательству —, по туризму —, по конкурентной политике —, по торговле и защите прав потребителей —, по чрезвычайным ситуациям —Руководителем Агентства по печати и СМИ назначен, начальником Управления ветеринарии –, Управления по делам архивов –, начальником госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники –Ряд фамилий руководителей ведомств проходят процедуру согласования в федеральных министерствах. Это касаетсяДо прихода соответствующих документов они будут носить приставку «исполняющий обязанности».