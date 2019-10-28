Стал известен новый состав руководителей министерств и ведомств Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании объявил состав Правительства республики.
Министром земельных и имущественных отношений стала Гульшат Арсланова, сельского хозяйства — Ильшат Фазрахманов, ЖКХ — Борис Беляев, экономического развития — Рустам Муратов, цифрового развития Геннадий Разумикин, промышленности и энергетики — Александр Шельдяев, семьи, труда и социальной защиты населения — Ленара Иванова, блок здравоохранения возглавил Максим Забелин, молодежной политики и спорта — Руслан Хабибов, культуры — Амина Шафикова.
Пост председателя по внешнеэкономическим связям занял Руслан Мирсаяпов, по транспорту и дорожному хозяйству — Тимур Мухаметьянов, по предпринимательству — Римма Бойцова, по туризму — Салават Нафиков, по конкурентной политике — Денис Булатов, по торговле и защите прав потребителей — Алексей Гусев, по чрезвычайным ситуациям — Фарит Гумеров.
Руководителем Агентства по печати и СМИ назначен Борис Мелкоедов, начальником Управления ветеринарии – Азат Зиганшин, Управления по делам архивов – Ильгам Фаткуллин, начальником госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – Ринат Галимов.
Ряд фамилий руководителей ведомств проходят процедуру согласования в федеральных министерствах. Это касается Лиры Игтисамовой, Урала Искандарова, Айбулата Хажина, Марата Шарафутдинова, Марата Ахмадуллина, Светланы Бурдюк, Владимира Спеле, Ильдара Шафикова, Альберта Яримова. До прихода соответствующих документов они будут носить приставку «исполняющий обязанности». Читать еще...