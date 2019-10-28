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В Башкирии повысят стоимость оплаты вывоза мусора при условии хорошей организации этой работы

Добавлено: 28.10.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии повысят стоимость оплаты вывоза мусора при условии хорошей организации этой работы

Правительство Башкирии обсудит с регоператорами возможность повышения платы за вывоз мусора при условии хорошей организации этой работы. Об этом сказал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.


Сейчас башкирский тариф остается самым низким в ПФО: 35 рублей для сельской местности и 70 рублей для городов. По данным Минэкологии, задолженность населения перед регоператорами — выше 750 млн рублей. В свою очередь, регоператоры задолжали своим подрядчикам более 300 млн рублей.

Задолженность населения Башкирии перед регоператорами составляет более 760 млн рублей

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Основные жалобы жителей касаются несвоевременного вывоза мусора, нехватки контейнеров и площадок, стоимости услуг и отсутствия льгот, сообщил министр экологии Урал Искандаров.

Регоператоры заключили всего 21,1 тыс. договоров на обслуживание фирм, из них почти половина – в зоне Уфы и агломерации. Предприниматели отказываются оплачивать навязываемые им нормативы, регоператоры не соглашаются на вывоз «по факту» раздельно собранных отходов, хотя обязаны. Ведомство может воздействовать только административными мерами, пояснил министр: регоператоры оштрафованы на 265 тыс. руб. по 337 протоколам, хозяйствующим субъектам вынесено более 1000 уведомлений.

В регионе установлено 17 тыс. площадок с 49 тыс. контейнерами, и нужно еще 9,2 тыс. площадок и 10,5 тыс. контейнеров. На эти цели бюджет выделил по 173 млн рублей на текущий и следующий год, на конец октября освоено 73%. В 2020 задачу обеспечения точками сбора отходов нужно полностью решить, причем все площадки должны быть с бетонным основанием, поручил глава республики.Сельские муиципалитеты могут запросить федеральную поддержку по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»

Сейчас раздельно собирается 30% мусора, сортируется 15%.
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Источник: www.bashinform.ru
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