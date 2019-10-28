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В Башкирии уличные светильники не соответствуют базовым требованиям

Добавлено: 28.10.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии уличные светильники не соответствуют базовым требованиям

На оперативном совещании в правительстве РБ обсуждалась реализация программы по улучшению наружного освещения в населенных пунктах с применением энергосберегающих технологий. Как оказалось, в этой сфере выявлены серьезные проблемы.


— Контрольное управление в трех районах выявило светильники, которые не соответствуют по пяти-шести критериям, — сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. — Это абсолютно недопустимая история. Речь идет об Архангельском, Гафурийском, Дуванском районах. И в целом, если обратите внимание, нет ни одного муниципального района, где светильники соответствуют всем базовым требованиям.

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— В Бурлинском сельсовете Гафурийского района И.П. Якупов поставил некачественные товары, которые не соответствуют по базовым показателям, то есть принять эти светильники мы не можем. Главы, не вздумайте оплачивать эти работы. У нас есть все юридические данные, все экспертизы, и мы можем доказать, что нам поставили негодный товар. Прокуратура этим заинтересовалась. Вот так вот приходить, сносить, а потом поставлять некачественный товар, это никуда не годится. Это самое отвратительное! — возмутился Радий Хабиров.
Руководитель республики напомнил, что следующий год объявлен годом эстетики населенных пунктов.
— Среди четырех пунктов программы — освещение. Время идет. Нужно сделать так, чтобы с наступлением весны 2020 года мы быстро выполнили все задачи. Это большой объем работ.
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Источник: i-gazeta.com
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