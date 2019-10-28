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Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 58
Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Раиф Абдрахимов.


Справка:
Абдрахимов Раиф Рамазанович родился 13 октября 1969 года в деревне Таваканово Кугарчинского района. Окончил Уфимский нефтяной институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
Трудовую деятельность начал в 1993 году мастером головного ремонтно-восстановительного поезда № 39 ГПСО «Баштрансстрой».
В 1997–1998 годах – заместитель начальника управления по коммунальному хозяйству УЖКХ Советского района г. Уфы.
В 1998–2000 годах – заместитель главы администрации по работе с кадрами Администрации Октябрьского района г. Уфы.

АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

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В 2000–2012 годах – заместитель директора по производству, первый заместитель директора, директор МУП ИСК г. Уфы.
В 2012–2015 годах – советник Председателя Правления ОАО Банк «Инвестиционный капитал».
В 2016–2017 годах – директор ООО «Капитал».
В 2017–2018 годах – заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Администрации городского округа Красногорск Московской области.
В 2018–2019 годах – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.
Заслуженный строитель Республики Башкортостан.
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