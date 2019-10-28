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Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 29
Рубрика: Политика
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Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан назначен Борис Беляев.


Справка:
Беляев Борис Владимирович родился 3 августа 1976 года в Кумертау. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный аграрный университет.

Беляев Борис Владимирович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

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В 1999–2002 годах – юрист 10 разряда, начальник юридического отдела, заместитель директора по экономической безопасности Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза».
В 2002–2009 годах – начальник Кумертауского ГУ ФПС – филиала УФПС РБ, начальник ОСП Кумертауского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиала ФГУП «Почта России».
В 2009–2010 годах – первый заместитель главы Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
В 2010–2019 годах – глава Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
В 2019 году – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
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Источник: sterlegrad.ru
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