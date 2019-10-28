Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан назначен Борис Беляев.
Справка: Беляев Борис Владимирович родился 3 августа 1976 года в Кумертау. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный аграрный университет.
В 1999–2002 годах – юрист 10 разряда, начальник юридического отдела, заместитель директора по экономической безопасности Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза». В 2002–2009 годах – начальник Кумертауского ГУ ФПС – филиала УФПС РБ, начальник ОСП Кумертауского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиала ФГУП «Почта России». В 2009–2010 годах – первый заместитель главы Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В 2010–2019 годах – глава Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В 2019 году – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram