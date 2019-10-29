Ринат Галимов назначен начальником Гостехнадзора Республики Башкортостан
Распоряжением Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова начальником Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан назначен Ринат Галимов.
Справка:
Галимов Ринат Сахиевич родился 8 февраля 1956 года в Баймаке. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».
В 1982–1983 годах – старший инженер Государственного комитета БАССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
В 1983–1985 годах – заместитель управляющего по автотранспорту Баймакского ремонтно-технического предприятия.
В 1985–1989 годах – директор Баймакского автотранспортного предприятия.
В 1989–1994 годах – заместитель начальника транспортного цеха, начальник транспортного цеха Башкирского машиностроительного завода.
В 1994–1998 годах – начальник транспортного цеха ОАО «Башкирский керамический завод».
В 1998–2001 годах – генеральный директор ОАО «Уфаагроснаб-2».
В 2001–2002 годах – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Министерства сельского хозяйства РБ.
В 2002–2010 годах – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства РБ.
С 2010 года – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан.