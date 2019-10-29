Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Ринат Галимов назначен начальником Гостехнадзора Республики Башкортостан

Ринат Галимов назначен начальником Гостехнадзора Республики Башкортостан

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 45
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Ринат Галимов назначен начальником Гостехнадзора Республики Башкортостан

Распоряжением Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова начальником Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан назначен Ринат Галимов.


Справка:
Галимов Ринат Сахиевич родился 8 февраля 1956 года в Баймаке. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1972 году лаборантом Баймакской школы-интерната.
В 1982–1983 годах – старший инженер Государственного комитета БАССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
В 1983–1985 годах – заместитель управляющего по автотранспорту Баймакского ремонтно-технического предприятия.
В 1985–1989 годах – директор Баймакского автотранспортного предприятия.
В 1989–1994 годах – заместитель начальника транспортного цеха, начальник транспортного цеха Башкирского машиностроительного завода.
В 1994–1998 годах – начальник транспортного цеха ОАО «Башкирский керамический завод».
В 1998–2001 годах – генеральный директор ОАО «Уфаагроснаб-2».

В 2001–2002 годах – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Министерства сельского хозяйства РБ.
В 2002–2010 годах – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства РБ.
С 2010 года – начальник  Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан.


Источник: www.glavarb.ru
Фото: bsau.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Ильшат Фазрахманов назначен министром сельского хозяйства Республики Башкортостан
Политика
Ильшат Фазрахманов назначен министром сельского хозяйства Республики Башкортостан
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Политика
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Персоны
АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Азат Галин возглавил Государственно-правовое управление Главы Башкирии
Политика
Азат Галин возглавил Государственно-правовое управление Главы Башкирии
Искандер Ахметвалеев назначен начальником Управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями
Политика
Искандер Ахметвалеев назначен начальником Управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями
Фархад Самедов назначен советником Главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса
Политика
Фархад Самедов назначен советником Главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса
Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
Общество
Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Общество
В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: