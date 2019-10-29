Ринат Галимов назначен начальником Гостехнадзора Республики Башкортостан

Распоряжением Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова начальником Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан назначен Ринат Галимов.





Справка:

Галимов Ринат Сахиевич родился 8 февраля 1956 года в Баймаке. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».





Трудовую деятельность начал в 1972 году лаборантом Баймакской школы-интерната.В 1982–1983 годах – старший инженер Государственного комитета БАССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.В 1983–1985 годах – заместитель управляющего по автотранспорту Баймакского ремонтно-технического предприятия.В 1985–1989 годах – директор Баймакского автотранспортного предприятия.В 1989–1994 годах – заместитель начальника транспортного цеха, начальник транспортного цеха Башкирского машиностроительного завода.В 1994–1998 годах – начальник транспортного цеха ОАО «Башкирский керамический завод».В 1998–2001 годах – генеральный директор ОАО «Уфаагроснаб-2».

В 2001–2002 годах – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Министерства сельского хозяйства РБ.

В 2002–2010 годах – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства РБ.

С 2010 года – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан.



Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан.





Источник: www.glavarb.ru

Фото: bsau.ru