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Рустам Муратов назначен министром экономического развития и инвестиционной политики Башкирии

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 45
Рубрика: Политика
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Рустам Муратов назначен министром экономического развития и инвестиционной политики Башкирии

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром экономического развития и инвестиционной политики назначен Рустам Муратов.


Также Указом Главы Республики Башкортостан о структуре органов исполнительной власти Министерство экономического развития Республики Башкортостан преобразовано в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

Справка:
Муратов Рустам Хамитович родился 12 марта 1980 года в с. Малояз Салаватского района. Окончил Московский государственный университет сервиса, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом отдела прогнозирования, анализа и отчётности транспортного комплекса Министерства строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан.
В 2004–2006 годах – преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
В 2006–2008 годах – специалист, начальник отдела Государственного учреждения «Центр стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан».

В 2010–2011 годах – генеральный директор Издательского дома «КоммерсантЪ-Башкортостан».
В 2012–2013 годах – директор по развитию ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан».
В 2013–2019 годах – исполнительный директор Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
В 2014–2017 годах – генеральный директор ООО «Гранель».
В 2017–2019 годах – вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
В 2018-2019 годах – вице-президент по специальным проектам, территориальному развитию и связям с общественностью ГК «Гранель».

Источник: www.glavarb.ru
Фото: oksanaufa.livejournal.com
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