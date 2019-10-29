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Лира Игтисамова назначена министром финансов Республики Башкортостан

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 45
Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Лира Игтисамова назначена министром финансов Республики Башкортостан

Указом Главы республики Радия Хабирова министром финансов Башкортостана назначена Лира Игтисамова.


Обязанности главы ведомства она исполняла с декабря 2018 года. Ранее эту должность занимала Рида Субхангулова.

Рустам Муратов назначен министром экономического развития и инвестиционной политики Башкирии

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Справка
Игтисамова Лира Закуановна родилась 15 июня 1977 года в городе Туймазы. Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет, аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Финансовый университет при Правительстве РФ.
Трудовую деятельность начала в 1999 году в Министерстве экономики и антимонопольной политики РБ, где работала специалистом 1 категории, ведущим специалистом.
В 2002–2005 годах – экономист, главный экономист ООО «Центр недвижимости «Исмерита».
В 2005–2011 годах – главный специалист, ведущий консультант, главный консультант, советник, заведующий отделом Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2012–2018 годах – заместитель министра финансов Республики Башкортостан. В 2018–2019 годах – и.о. министра финансов Республики Башкортостан.
Заслуженный экономист Республики Башкортостан.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: sociumin.com
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