Лира Игтисамова назначена министром финансов Республики Башкортостан

Указом Главы республики Радия Хабирова министром финансов Башкортостана назначена Лира Игтисамова.





Обязанности главы ведомства она исполняла с декабря 2018 года. Ранее эту должность занимала Рида Субхангулова.

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Фото: sociumin.com

родилась 15 июня 1977 года в городе Туймазы. Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет, аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Финансовый университет при Правительстве РФ.Трудовую деятельность начала в 1999 году в Министерстве экономики и антимонопольной политики РБ, где работала специалистом 1 категории, ведущим специалистом.В 2002–2005 годах – экономист, главный экономист ООО «Центр недвижимости «Исмерита».В 2005–2011 годах – главный специалист, ведущий консультант, главный консультант, советник, заведующий отделом Администрации Президента Республики Башкортостан.В 2012–2018 годах – заместитель министра финансов Республики Башкортостан. В 2018–2019 годах – и.о. министра финансов Республики Башкортостан.Заслуженный экономист Республики Башкортостан.