Лира Игтисамова назначена министром финансов Республики Башкортостан

Справка Игтисамова Лира Закуановна родилась 15 июня 1977 года в городе Туймазы. Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет, аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Финансовый университет при Правительстве РФ. Трудовую деятельность начала в 1999 году в Министерстве экономики и антимонопольной политики РБ, где работала специалистом 1 категории, ведущим специалистом. В 2002–2005 годах – экономист, главный экономист ООО «Центр недвижимости «Исмерита». В 2005–2011 годах – главный специалист, ведущий консультант, главный консультант, советник, заведующий отделом Администрации Президента Республики Башкортостан. В 2012–2018 годах – заместитель министра финансов Республики Башкортостан. В 2018–2019 годах – и.о. министра финансов Республики Башкортостан. Заслуженный экономист Республики Башкортостан. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram