Радий Хабиров показал, как должен выглядеть идеальный двор

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальной сети Вконтакте продемонстрировал, каким, по его мнению, должен быть идеальный двор.





По его словам, в этом году планируется благоустроить 404 двора, «причем по-новому», отметил он.

«Мне пришлось долго объяснять коллегам, как должен выглядеть современный двор. Но, вроде бы, шаг за шагом, получается. Как считаете?» – спросил мнения жителей республики руководитель региона.

«Продолжаются работы на 324 объектах, на которых мы установим 265 детских игровых и спортивных площадок с резиновым покрытием, из них 66 дворов ждут поставок детского оборудования. По завершении работ оборудуем 12 460 машиномест. Наша цель - привести за несколько лет в порядок все дворы республики», – проинформировал он.

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Фото: со страницы Радия Хабирова Вконтакте

Радий Хабиров отметил, что к настоящему моменту принято 80 территорий. Замечания, по словам главы, есть, конечно же, везде, и их устранят.