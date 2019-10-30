Радий Хабиров показал, как должен выглядеть идеальный двор

«Мне пришлось долго объяснять коллегам, как должен выглядеть современный двор. Но, вроде бы, шаг за шагом, получается. Как считаете?» – спросил мнения жителей республики руководитель региона.
Радий Хабиров отметил, что к настоящему моменту принято 80 территорий. Замечания, по словам главы, есть, конечно же, везде, и их устранят.
«Продолжаются работы на 324 объектах, на которых мы установим 265 детских игровых и спортивных площадок с резиновым покрытием, из них 66 дворов ждут поставок детского оборудования. По завершении работ оборудуем 12 460 машиномест. Наша цель - привести за несколько лет в порядок все дворы республики», – проинформировал он.