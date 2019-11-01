В Башкирии депутатам и чиновникам могут разрешить приватизировать служебное жилье

В Башкирии рассматривают проект постановления, который разрешит приватизировать служебное жилье чиновникам и депутатам. Документ разместили на сайте Минземимущества в минувшую среду, 30 октября, а предложения по нему можно отправить до 6 ноября.





— Решения о приватизации служебных жилых помещений принимаются межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов о приватизации служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда республики, — написано в проекте документа.

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Нормативный акт предусматривает предоставление в собственность жилья работающим на постоянной основе депутатам, у которых нет постоянного места жительства в Уфе, госслужащим, сотрудникам госучреждений и государственных унитарных предприятий.При этом претендент должен занимать свою должность не меньше четырех лет. И столько же проживать в служебной квартире.