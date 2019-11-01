Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии депутатам и чиновникам могут разрешить приватизировать служебное жилье

В Башкирии депутатам и чиновникам могут разрешить приватизировать служебное жилье

Добавлено: 01.11.19
Просмотров: 120
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии депутатам и чиновникам могут разрешить приватизировать служебное жилье

В Башкирии рассматривают проект постановления, который разрешит приватизировать служебное жилье чиновникам и депутатам. Документ разместили на сайте Минземимущества в минувшую среду, 30 октября, а предложения по нему можно отправить до 6 ноября.


— Решения о приватизации служебных жилых помещений принимаются межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов о приватизации служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда республики, — написано в проекте документа.

В Башкирии выдают сертификаты на частичную оплату газификации дома

Читайте также:

В Башкирии выдают сертификаты на частичную оплату газификации дома
Нормативный акт предусматривает предоставление в собственность жилья работающим на постоянной основе депутатам, у которых нет постоянного места жительства в Уфе, госслужащим, сотрудникам госучреждений и государственных унитарных предприятий.

При этом претендент должен занимать свою должность не меньше четырех лет. И столько же проживать в служебной квартире.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии выдают сертификаты на частичную оплату газификации дома
Общество
В Башкирии выдают сертификаты на частичную оплату газификации дома
В Башкирии для решения проблем обманутых дольщиков выделено более 175 млн рублей
Экономика
В Башкирии для решения проблем обманутых дольщиков выделено более 175 млн рублей
В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа
ЖКХ
В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа
В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья
ЖКХ
В Башкирии выделят 1,6 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья
Какие изменения внесли в материнский капитал
Экономика
Какие изменения внесли в материнский капитал
В Башкирии руководители районных больниц встретились с выпускниками медицинских вузов
Здравоохранение
В Башкирии руководители районных больниц встретились с выпускниками медицинских вузов
Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
Экономика
Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
Политика
Жители Башкирии могут принять участие в совершенствовании законодательства республики
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: