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Алексей Чириков назначен начальником УФСИН по Башкирии

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 86
Рубрика: Политика
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Алексей Чириков назначен начальником УФСИН по Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Чирикова на должность начальника УФСИН по Башкирии. Соответствующий документ расположен на интернет-портале правовой информации.


Напомним, в сентябре 2019 года пост и.о. начальника УФСИН по РБ занял Ильнур Адгамов.

Справка: 
Алексей Чириков родился в 1975 году в Барнауле. В 1996 году окончил Уфимскую высшую школу МВД России, в 2010 году - Академию права и управления ФСИН России. С 1996 года работал в органах уголовно-исполнительной системы Алтайского края. С сентября 2018 года и по настоящее время занимал должность начальника УФСИН России по Калининградской области.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: фото из открытых источников
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