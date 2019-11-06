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В Башкирии появится Центр управления регионом

Добавлено: 06.11.19
Просмотров: 79
Рубрика: Политика
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В Башкирии появится Центр управления регионом

Соответствующий указ, подписанный руководителем республики Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


Система создана для повышения качества управления в госорганах и органах местного самоуправления, оперативного обслуживания поступающих жалоб и предложений, реагирования и принятия управленческих решений.

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Координировать создание Центра управления регионом будет Министерство цифрового развития государственного управления республики.

Правительству Башкирии поручено определить уполномоченную организацию на создание, развитие и эксплуатацию Центра управления регионом, определить источники и объемы финансирования расходов, связанных с его созданием, а также определить порядок взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: gorobzor.ru
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