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В Башкирии чиновникам пригрозили увольнением за невыплату премий сотрудникам ко Дню народного единства

Добавлено: 11.11.19
Просмотров: 105
Рубрика: Политика
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В Башкирии чиновникам пригрозили увольнением за невыплату премий сотрудникам ко Дню народного единства

В Башкирии работники некоторых министерств и госкомитетов не получили положенные ко Дню народного единства премии. Инцидент разобрали на оперативке в Правительстве Башкирии. Выяснилось, что некоторые руководители не подали в Минфин Башкирии соответствующие заявки.


На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии первый заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Андрей Назаров поднял вопрос невыплаты премий ко Дню народного единства. До руководства республиканского кабмина дошла информация: рядовые сотрудники некоторых ведомств не получили положенные к празднику премии. При этом соответствующие средства в Минфине под эти цели были заложены.

В ходе совещания министр финансов Лира Игтисамова пояснила, что некоторые руководители так и не подали соответствующие заявки на выплату премий. В связи с этим обычные сотрудники остались без денег и обратились с просьбой помочь решить эту проблему.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства РБ:
Я приведу только один пример: Госкомитет по строительству и архитектуре. Почему так получилось? Почему вы не замечаете, что ваши сотрудники недовольны? Я делаю здесь несколько выводов: не выполняется указ 310, нет внимания к сотрудникам и нет обратной связи. Давайте так, это в последний раз. Если еще раз такое повториться, будем прощаться.
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Источник: bash.news
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