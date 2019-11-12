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Радий Хабиров рассказал о скорой сдаче в эксплуатацию моста в Бурзянском районе

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 111
Рубрика: Политика
Теги: Бурзянский район
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Радий Хабиров рассказал о скорой сдаче в эксплуатацию моста в Бурзянском районе

Руководитель республики Радий Хабиров опубликовал на личной странице в социальной сети пост,  в котором рассказал  о ремонте аварийного моста в регионе.


«Через неделю мы сдаем этот красавец-мост, он рассчитан на автомобильное и пешеходное движение. Для жителей деревни Набиево Бурзянского района это - единственная связь с миром. Старый, деревянный - уже аварийный и ходить по нему в школу, сад и медпункт стало опасно», – рассказал он.

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Глава региона также отметил, что понимает, что аварийный мостов в Башкирии много и заверил, что знает о всех проблемных мостах, которые есть почти во всех районах - в Бижбулякском, Шаранском, Туймазинском, Бураевском.
«У нас разработана программа по плановому ремонту мостов, рассчитана она до 2024 года. Только в 2019 году мы отремонтируем 28, построим и реконструируем 12 мостов. Постепенно и планово приведем все мосты в Башкортостане в порядок», – подытожил он.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова Вконтакте
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