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В Кремле рассказали, нужна ли авторизация в интернете по паспорту

Добавлено: 12.11.19
Просмотров: 45
Рубрика: Политика
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В Кремле рассказали, нужна ли авторизация в интернете по паспорту

Введение в России обязательной регистрации по паспорту при подключении к интернету привело бы к нарушению прав граждан. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


«Конечно, станет [цензурой], конечно нарушает [права]», — сказал он, отвечая на вопрос. Ранее бывший советник президента РФ по интернету, владелец LiveInternet Герман Клименко высказал мнение что авторизация по паспорту не нужна россиянам. По его словам, в интернете и так нет анонимности, передает телеканал 360.

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Предложение о введении регистрации по паспорту для доступа в интернет направила в Госдуму и Совет Федерации ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Несовершеннолетние, согласно инициативе, также должны регистрироваться. Только делать это предлагается по паспортам родителей или законных представителей.
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Источник: ura.news
Фото: politiqerevue.mirtesen.ru
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