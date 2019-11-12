Депутаты предложили ликвидировать органы опеки в России

В Госдуме готовят законопроект о ликвидации органов опеки. С таким заявлением выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.





«Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России», — цитирует News.ru Жириновского.

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Фото: familegal.ru

По его словам, в стране необходимо создать такую организацию, которая бы в полной мере отстаивала интересы российских семей. Глава партии убежден, что нынешняя система не работает.В качестве примера Жириновский напомнил о случае, когда москвичка усыновила троих детей ради пособия и получения квартиры. Женщина издевалась над детьми до тех пор, пока старшая дочь не выложила в интернет видео, как мачеха бьет младшего сына по голове и угрожает в нетрезвом состоянии его зарезать. «Вот куда опека смотрит?» — возмущается политик.Ранее Жириновский сделал интересное предложение российским и школьникам — перенести начало учебного года с сентября на октябрь. По его мнению, начало учебного года в сентябре лишает школьников возможности поехать отдыхать на международных лагерях, пансионатах и санаториях.