Путин о мусорной реформе: "Людям должно быть понятно, за что они платят"

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. На нее зарегистрировалось рекордное количество участников. Вопросы журналистов касаются многих сфер жизни нашей страны.





Журналист из Петербурга пожаловался Путину на огромное количество мусора в Лениградской области. По его словам, мусор из Петербурга уезжает в область. Идет рассинхронизация, страдают из-за этого два региона. У жителей возникает вопрос: почему под окнами растут свалки, а мусор везется из города.

Люди должны знать, откуда поступает мусор. Эта цифра известна: мы генерируем 70 миллионов тонн отходов. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения в целом приняты. Созданы 200 региональных операторов. Принята схема территориального планирования. Не хватает прямого общения с гражданами. И конечно мы должны избавиться от серых схем и криминала. Люди возмущаются ростом тарифов. Это нужно объяснить людям. Нужно, чтобы все было прозрачно. В сельской местности взяли и вдули многократные тарифы, когда всегда все в соседний лес сваливали. Людям должно быть понятно, за что они платят.

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Президент России отметил, что вся переработки мусора по всей стране должна быть абсолютно прозрачна.