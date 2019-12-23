Радий Хабиров запретил своим подчиненным проводить корпоративы

Сегодня, 23 декабря, Радий Хабиров заявил, что запрещает проводить своим подчиненным проводить корпоративы. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.





— Совесть иметь надо немножко, ладно? Вы просто иногда нос свой показывайте, по городам ездите, по деревням и смотрите, как люди живут. Они сложно живут. И если мы будем в таких условиях приглашать артистов, то это неправильно. Заживем получше, будем праздновать. Я не запрещаю праздновать, празднуйте, но всегда нужно быть умеренным. Есть такая фраза «пир во время чумы», чтобы у нас в это не превратилось, — отметил глава Башкирии.

— Это все станет мне известным, и когда я получу информацию, кто как себя ведет, то с ними я буду потом работать, — подытожил глава.





Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов обратить на его поручение особое внимание. Чиновник отметил, что можно поздравить коллектив, посидеть в столовой и выпить бокал шампанского. Но без фейерверков и пышных празднований.Также Хабиров отметил, что корпоратив — это по-другому просто пьянка.В новогодние праздники не удастся купить алкоголь несколько дней подряд. С таким предложением выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Он дал поручение своим подчиненным, а они разработали целую схему реализации в выходные дни.

— По-разному подходили к этому вопросу, но пришли к такому решению, — доложил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. — 1–2-е — это праздники, мы не ограничиваем никого. 3-го — не продаем, 4, 5, 6-го — он продается с 10:00 до 14:00, только первую половину дня. 7–8-го — в обычном режиме. Как показывает опыт прошлых лет, основные пожары, пьяные истории случаются в районе 4–5-го, когда длинная линейка беспробудная.

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