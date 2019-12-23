В Башкирии предложили открыть академию транспорта

Для руководителя региона предложение Тимура Мухаметьянова стало неожиданностью, но приятной.





На оперативном совещании в правительстве Башкирии Тимур Мухаметьянов в ходе своего доклада сообщил об острой нехватке квалифицированных кадров. По мнению председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, необходимо создать в республике координационный совет по транспортному образованию. Также планируется Уфимский автотранспортный колледж аккредитовать до уровня вуза – Башкирской государственной академии транспорта. Это увеличит количество специалистов в дорожно-транспортной отрасли. Радий Хабиров положительно оценил задумку, но удивился, что узнал о ней лишь на совещании.



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— Вы со мной так иногда советуйтесь. Вы академию открываете, а я об этом на ВКС узнаю. Предложение мне, на самом деле, нравится. У нас есть потребность в вузах, бюджетных местах. С такой обширной дорожно-транспортной инфраструктурой нужны и инженеры, и транспортники. Мне кажется, у нас и научного потенциала достаточно. Вам помогут, — отметил Глава Башкирии.



