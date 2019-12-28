Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров в Туймазинском районе ознакомился с работой регоператора ТКО

Радий Хабиров в Туймазинском районе ознакомился с работой регоператора ТКО

Добавлено: 28.12.19
Просмотров: 99
Рубрика: Политика
Теги: Туймазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров в Туймазинском районе ознакомился с работой регоператора ТКО

Глава Башкирии Радий Хабиров находится 28 декабря в рабочей поездке по Туймазинскому району.


Первым пунктом стало посещение местного регионального оператора по обращению с ТКО в зоне № 4. Здесь обслуживанием жителей занимается ООО «Экология Т»: в этой зоне города Туймазы, Октябрьский, Белебей и Давлеканово, а также 10 районов.

Директор компании Ильнур Шакиров рассказал, что в компании работают 97 человек. Действуют девять полигонов ТКО. Собираемость платы с населения сегодня составляет 78 процентов, тогда как в начале года она составляла всего лишь 50 процентов. По словам директора компании, 40 единиц техники ежедневно вывозят 3,62 тысячи тонн отходов.

Объем инвестиций в отрасль в этом году составил 127,1 млн рублей. Было закуплено 34 единицы спецтехники, мусоросортировочный комплекс и контейнеры.

«В этом году нам была предоставлена субсидия из бюджета республики в размере 17,5 млн рублей на приобретение специальной техники для транспортирования твердых коммунальных отходов. Мы ее использовали для приобретения восьми единиц техники и измельчителя крупно-габаритных отходов мощностью 40 т/час», — отметил Ильнур Шакиров.
Радий Хабиров поинтересовался дальнейшими планами регоператора.

«Экология Т» сейчас занимается строительством мусоросортировочных станций в сельских районах, которые позволят делить отходы на два потока. Более мелкая фракция будет оставаться на сельских полигонах, продлевая срок их эксплуатации. А крупный мусор, который содержит в том числе картон и пластик, будет отправляться на вторичную глубокую переработку на мусоросортировочные комплексы. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 135 млн рублей.

Радий Хабиров положительно оценил планы компании по работе со вторичным сырьем и раздельному сбору мусора. Глава региона отметил, что также нужно вести активную разъяснительную работу среди населения и стимулировать его именно на раздельный сбор мусора.

Радий Хабиров сказал, что республика поддержит компанию и субсидиями из республиканского бюджета.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: glavarb.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Задолженность населения Башкирии перед регоператорами составляет более 760 млн рублей
ЖКХ
Задолженность населения Башкирии перед регоператорами составляет более 760 млн рублей
Радий Хабиров рассказал о результатах работы за 9 месяцев
Политика
Радий Хабиров рассказал о результатах работы за 9 месяцев
В Башкирии 36 филиалов «Башкиравтодора» пополнились 54 единицами новой спецтехники
Экономика
В Башкирии 36 филиалов «Башкиравтодора» пополнились 54 единицами новой спецтехники
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
В Башкирии подряды на ремонт подъездов продавались с откатом в 25 процентов
Политика
В Башкирии подряды на ремонт подъездов продавались с откатом в 25 процентов
Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%
ЖКХ
Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%
Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
Экономика
Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов
Общество
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: