Радий Хабиров в Туймазинском районе ознакомился с работой регоператора ТКО
Глава Башкирии Радий Хабиров находится 28 декабря в рабочей поездке по Туймазинскому району.
Первым пунктом стало посещение местного регионального оператора по обращению с ТКО в зоне № 4. Здесь обслуживанием жителей занимается ООО «Экология Т»: в этой зоне города Туймазы, Октябрьский, Белебей и Давлеканово, а также 10 районов.
Директор компании Ильнур Шакиров рассказал, что в компании работают 97 человек. Действуют девять полигонов ТКО. Собираемость платы с населения сегодня составляет 78 процентов, тогда как в начале года она составляла всего лишь 50 процентов. По словам директора компании, 40 единиц техники ежедневно вывозят 3,62 тысячи тонн отходов.
Объем инвестиций в отрасль в этом году составил 127,1 млн рублей. Было закуплено 34 единицы спецтехники, мусоросортировочный комплекс и контейнеры.
«Экология Т» сейчас занимается строительством мусоросортировочных станций в сельских районах, которые позволят делить отходы на два потока. Более мелкая фракция будет оставаться на сельских полигонах, продлевая срок их эксплуатации. А крупный мусор, который содержит в том числе картон и пластик, будет отправляться на вторичную глубокую переработку на мусоросортировочные комплексы. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 135 млн рублей.
Радий Хабиров положительно оценил планы компании по работе со вторичным сырьем и раздельному сбору мусора. Глава региона отметил, что также нужно вести активную разъяснительную работу среди населения и стимулировать его именно на раздельный сбор мусора.
Радий Хабиров сказал, что республика поддержит компанию и субсидиями из республиканского бюджета.
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