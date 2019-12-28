Радий Хабиров в Туймазинском районе ознакомился с работой регоператора ТКО

Глава Башкирии Радий Хабиров находится 28 декабря в рабочей поездке по Туймазинскому району.





Первым пунктом стало посещение местного регионального оператора по обращению с ТКО в зоне № 4. Здесь обслуживанием жителей занимается ООО «Экология Т»: в этой зоне города Туймазы, Октябрьский, Белебей и Давлеканово, а также 10 районов.



Директор компании Ильнур Шакиров рассказал, что в компании работают 97 человек. Действуют девять полигонов ТКО. Собираемость платы с населения сегодня составляет 78 процентов, тогда как в начале года она составляла всего лишь 50 процентов. По словам директора компании, 40 единиц техники ежедневно вывозят 3,62 тысячи тонн отходов.



Объем инвестиций в отрасль в этом году составил 127,1 млн рублей. Было закуплено 34 единицы спецтехники, мусоросортировочный комплекс и контейнеры.

«В этом году нам была предоставлена субсидия из бюджета республики в размере 17,5 млн рублей на приобретение специальной техники для транспортирования твердых коммунальных отходов. Мы ее использовали для приобретения восьми единиц техники и измельчителя крупно-габаритных отходов мощностью 40 т/час», — отметил Ильнур Шакиров.





Радий Хабиров поинтересовался дальнейшими планами регоператора.

«Экология Т» сейчас занимается строительством мусоросортировочных станций в сельских районах, которые позволят делить отходы на два потока. Более мелкая фракция будет оставаться на сельских полигонах, продлевая срок их эксплуатации. А крупный мусор, который содержит в том числе картон и пластик, будет отправляться на вторичную глубокую переработку на мусоросортировочные комплексы. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 135 млн рублей.



Радий Хабиров положительно оценил планы компании по работе со вторичным сырьем и раздельному сбору мусора. Глава региона отметил, что также нужно вести активную разъяснительную работу среди населения и стимулировать его именно на раздельный сбор мусора.



Радий Хабиров сказал, что республика поддержит компанию и субсидиями из республиканского бюджета.





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Фото: glavarb.ru