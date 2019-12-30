Рустам Шарипов назначен главой администрации Хайбуллинского района

Сегодня во время оперативного совещания в Правительстве РБ Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в одном из муниципалитетов.





Глава региона заявил, что в Хайбуллинском районе местные депутаты избрали нового главу районной администрации. Этот пост занял Рустам Шарипов. Голосование местного Совета депутатов Хайбуллинского района состоялось еще 24 декабря. С Рустамом Шариповым подписали контракт.

родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района. Имеет два высших образования. Окончил Сибайский институт БГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления при Президенте РБ.Трудовая деятельность:2000-2000 - маляр 3 разряда ОАО «Бурзянский леспромхоз».2001-2002 -охранник Сибайского института БГУ.2004-2005 - менеджер по работе с постоянными клиентами отдела сопровождения ООО ЦУП «Гарант».2005-2006 - менеджер по продажам ООО «АИРКОМ».2006-2008 - кредитный специалист-стажер, консультант, кредитный специалист ЗАО «Кредит Европа Банк».2008-2008 - специалист отдела клиентского обслуживания филиала ЗАО «Компания розничного кредитования» (ОАО КБ «КРК»).2009-03.2010 - ведущий экономист отдела экономики администрации муниципального района Бурзянский район.









2010-11.2011 - экономист департамента экономики, коммерции и хозяйства ОАО «Информационное агентство «Башинформ».

2011-04.2012 - исполняющий обязанности заместителя главы администрации-начальник отдела экономики, предпринимательства и туризма администрации муниципального района Бурзянский район.

2012-06.2012 - заместитель главы администрации-начальник отдела экономики, предпринимательства и туризма.

2012 - первый заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район.

2014-2019 - глава Администрации муниципального района Бурзянский район.

Декабрь 2019 - временно исполняющий обязанности главы Администрации муниципального района Хайбуллинский район.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram