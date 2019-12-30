"Этот год притирались": Радий Хабиров подвел итоги 2019 года и извинился за горячий нрав

Глава Башкирии поблагодарил чиновников за проделанную работу и перед некоторыми даже извинился за горячий нрав.





Сегодня, 30 декабря, в правительстве Башкирии были подведены итоги года. В рамках оперативного совещания обсуждались самые важные вопросы в сфере промышленности, здравоохранения, образования и других. В заключение встречи руководитель региона подвел и свои личные итоги года. И, конечно же, Радий Хабиров поздравил коллег с наступающим 2020-м годом.

— Уважаемые коллеги, год завершается. Я не посчитал, сколько ВКС мы провели, но несколько десятков было, по-моему, целый год работали. С самого начала приняли решение работать открыто. Здесь много было и горячих историй, и радовались, и переживали. Я вас всех хотел поблагодарить за этот год. Искренне это говорю, потому что мы работали. Показатели, которые озвучили коллеги, совсем неплохие. Я откровенно скажу – хочу большего. Мы должны быть амбициозными и устремленными вперед. Этот год притирались. Но самое главное, чтобы людям жилось лучше. В этом суть муниципальной службы. В следующем году будем работать более эффективно. У нас сложилась команда. Я бы хотел у кого-то здесь попросить прощения, когда вижу нерасторопность, немножко горячусь, приходится иногда шуметь, — шутя заключил Радий Хабиров.

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