В Башкирии назвали районы, которые получат гранты Главы Башкирии

30 декабря, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики руководитель региона Радий Хабиров назвал муниципалитеты, которые по итогам 2019 года получат гранты Главы Башкортостана в размере 5 млн рублей.





Гранты впервые учреждены в этом году. Они вручаются городам и районам, достигшим наилучших результатов по отдельным направлениям социально-экономического развития республики. При рейтинговании территории были распределены по трем группам: городские округа, районы с административным центром — городом и сельские районы.





В номинации «Лучшая коммуникация с жителями» победителями признаны Стерлитамак, Благовещенский и Иглинский районы, а также Октябрьский район Уфы.В номинации «Диалог с инвестором» лучшими стали Агидель, Баймакский и Архангельский районы.В номинации «Чистый муниципалитет» грантов удостоены город Октябрьский, Туймазинский и Илишевский районы.В номинации «Здоровый муниципалитет» победу одержали Салават, Стерлитамакский и Бурзянский районы.В номинации «Комфортное село» гранты получат Учалинский и Балтачевский районы.

Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством оценивалась эффективность деятельности органов местного самоуправления по итогам 2018 года. По итогам проведенного мониторинга гранты за достижение наилучших значений показателей получат город Кумертау, Белебеевский, Янаульский, Уфимский, Бураевский, Мишкинский, Нуримановский, Мечетлинский и Гафурийский районы.



Общий призовой фонд составляет 75 млн рублей. Гранты будут распределены между территориями в зависимости от их рейтинга по комплексной оценке. Их планируется направить на решение вопросов местного значения.





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