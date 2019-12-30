В Башкирии появится «Промышленный час» для решения проблемных вопросов отрасли

В январе 2020 года в Башкортостане в рамках проведения тематических совещаний под эгидой Главы республики Радия Хабирова появится «Промышленный час». Об этом объявили на заключительном в этом году оперативном совещании в Правительстве республики.





Министр промышленности и энергетики РБ Александр Шельдяев представил доклад с итогами работы промышленного сектора за 11 месяцев уходящего года. Так, индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2019 года в республике составил 104,2 процента, на 1,8 пункта превысив среднероссийский уровень. Объём выпуска продукции достиг 1,6 триллиона рублей.

– Цифры сами за себя говорят, промышленность нас радует, – отметил Радий Хабиров. – В этом заслуга основных локомотивов нашей экономики, ведущих предприятий республики.



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Источник: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

Глава Башкортостана поручил Минпромэнерго республики перейти в 2020 году на системную работу с предприятиями, требующими внимания и поддержки со стороны органов власти, а также организовать проведение «Промышленных часов» для выработки предложений и механизмов по решению проблемных вопросов отрасли.