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Радий Хабиров обсудил с пернатым другом планы на 2020 год

Добавлено: 03.01.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров обсудил с пернатым другом планы на 2020 год

Жители Башкирии интересуются у Радия Хабирова, какие планы он обсуждал с попугаем на 2020 год.

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Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в соцсети поделился новым личном фото, на котором изображен один из членов семьи – попугай.
«Это еще один мой друг)) обсуждаем планы на 2020 год...», – подписал снимок Хабиров.
Подписчики не остались равнодушными. «Так здорово, что вы любите животных!», «Взгляд у него какой-то хитрый», – оставляют комментарии пользователи. Местные жители поздравляют Хабирова с Новым годом и интересуются, какие именно планы обсуждались с попугаем.
«Чтобы планы осуществились! А экология Черниковки входит в Ваши планы?», – пользуясь случаем, написала одна из подписчиц.

Источник: fedpress.ru
Фото: страница Радия Хабирова в фейсбуке
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