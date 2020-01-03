Радий Хабиров обсудил с пернатым другом планы на 2020 год

Жители Башкирии интересуются у Радия Хабирова, какие планы он обсуждал с попугаем на 2020 год.



«Это еще один мой друг)) обсуждаем планы на 2020 год...», – подписал снимок Хабиров.

«Чтобы планы осуществились! А экология Черниковки входит в Ваши планы?», – пользуясь случаем, написала одна из подписчиц.

Фото: страница Радия Хабирова в фейсбуке

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в соцсети поделился новым личном фото, на котором изображен один из членов семьи – попугай.Подписчики не остались равнодушными. «Так здорово, что вы любите животных!», «Взгляд у него какой-то хитрый», – оставляют комментарии пользователи. Местные жители поздравляют Хабирова с Новым годом и интересуются, какие именно планы обсуждались с попугаем.