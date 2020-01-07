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Радий Хабиров поручил главам администраций организовать места парковок в муниципалитетах

Добавлено: 07.01.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил главам администраций организовать места парковок в муниципалитетах

В муниципалитетах республики начнется обустройство мест для парковок. Соответствующее распоряжение дал на правительственном совещании 5 января глава региона Радий Хабиров.


По его словам, в период традиционных рабочих поездок по городам и районам он увидел множество мест, которые могли бы быть обустроены для парковок автомобилей. Для этих целей нужно обустроить места - покрыть асфальтом, сделать освещение и нанести дорожную разметку.

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Заняться данной работой наряду с  решением проблем с парковкой на газонах Радий Хабиров возложил на глав администраций в 2020 году.

Отметим, что в Башкирии 2020 год объявили Годом эстетики  населенных пунктов, который подразумевает ремонт и благоустройство, а также создание комфортных условий в населенных пунктах.
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